ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Астраханской области волчица напала на отару овец
В Астраханской области волчица напала на отару овец
Преемница Меркель не будет баллотироваться в канцлеры ФРГ
Преемница Меркель не будет баллотироваться в канцлеры ФРГ
Джефф Монсон будет сдавать ЕГЭ в Подмосковье
Джефф Монсон будет сдавать ЕГЭ в Подмосковье
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Тюмени уволен следователь, отмечавший повышение под блатной жаргонВ Тюмени уволен следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
В Амстердаме прогремел взрывВ Амстердаме прогремел взрыв
В Пентагоне создали карту с зонами повышенной активности ВМФ РоссииВ Пентагоне создали карту с зонами повышенной активности ВМФ России
Новый коронавирус получил официальное названиеНовый коронавирус получил официальное название
В Санкт-Петербурге официально запретили выходить на ледВ Санкт-Петербурге официально запретили выходить на лед

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 15В лабиринте огнедышащей love. Глава 15
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru
В лабиринте огнедышащей love. Глава 10В лабиринте огнедышащей love. Глава 10

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Тюмени уволен следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон


21:13
Рафик АглиуллинФото: СУ СКР по Тюменской области
Рафик Аглиуллин

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили сведения об увольнении Рафика Аглиуллина.

Ранее в социальных сетях и СМИ распространились кадры, сделанные во время застолья по поводу получения следователем звания майора.

Теперь уже бывший тюменский следователь Рафик Аглиуллин праздновал получение нового чина под возгласы "Жизнь ворам!" и "АУЕ!". На кадрах, которые ранее широко разошлись в Сети и прессе, Аглиуллин был запечатлен в компании сотрудников полиции и других силовиков. При этом жаргоннные реплики во время застолья выкрикивал некий Денис Девкин.

Как выяснили журналисты, в прошлом Девкин был неоднократно судим. В частности, его привлекали к ответственности за причинение легкого вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение или причинение вреда чужому имуществу. В настоящее время он является руководителем охранного агентства "Туман".

В СКР пояснили, что причиной увольнения Аглиуллина с отрицательной формулировкой стало нарушение присяги сотрудника ведомства. По факту видеозаписи, которая получила распространение в средствах массовой информации, уже начата проверка. По ее результатам поведению сотрудников следственных органов будет дана объективная и принципиальная оценка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 225

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
  

Популярное

В Ленобласти утонули, провалившись под лед, двое взрослых и ребенокВ Ленобласти утонули, провалившись под лед, двое взрослых и ребенок
Лавров проводит переговоры с главой МИД КубыЛавров проводит переговоры с главой МИД Кубы
Названы промежуточные переносчики коронавируса нового типаНазваны промежуточные переносчики коронавируса нового типа
В Москве мошенница вынесла из квартиры пенсионерки 1,5 млн рублейВ Москве мошенница вынесла из квартиры пенсионерки 1,5 млн рублей
В Европе растет число жертв штормаВ Европе растет число жертв шторма

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 965


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru