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В Тюмени уволен следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
21:13
Фото: СУ СКР по Тюменской области
Рафик Аглиуллин
В Следственном комитете России (СКР) подтвердили сведения об увольнении Рафика Аглиуллина.
Ранее в социальных сетях и СМИ распространились кадры, сделанные во время застолья по поводу получения следователем звания майора.
Теперь уже бывший тюменский следователь Рафик Аглиуллин праздновал получение нового чина под возгласы "Жизнь ворам!" и "АУЕ!". На кадрах, которые ранее широко разошлись в Сети и прессе, Аглиуллин был запечатлен в компании сотрудников полиции и других силовиков. При этом жаргоннные реплики во время застолья выкрикивал некий Денис Девкин.
Как выяснили журналисты, в прошлом Девкин был неоднократно судим. В частности, его привлекали к ответственности за причинение легкого вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение или причинение вреда чужому имуществу. В настоящее время он является руководителем охранного агентства "Туман".
В СКР пояснили, что причиной увольнения Аглиуллина с отрицательной формулировкой стало нарушение присяги сотрудника ведомства. По факту видеозаписи, которая получила распространение в средствах массовой информации, уже начата проверка. По ее результатам поведению сотрудников следственных органов будет дана объективная и принципиальная оценка.
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