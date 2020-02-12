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В Прикамье скончался еще один пострадавший в ДТП с автобусом
12.2.2020 01:39
Фото: visualrian.ru
После дорожной аварии с автобусом в Пермском крае в больнице скончался второй пострадавший.
Крупное ДТП, в котором пострадали более пятнадцати человек, случилось 26 января.
Как сообщает агентство "Интерфакс-Поволжье", число жертв аварии возросло до двух человек - в больнице от травм умер еще один пострадавший. Со ссылкой на представителей краевого Мизндрава уточняется, что на текущий момент в стационаре остается еще один пациент. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.
В первых числах февраля в больнице, несмотря на все усилия медиков, скончалась женщина, получившая травмы в результате ДТП на 414 км трассы М-7 "Волга".
В полиции ранее сообщили, что 26 января на подъезде к Перми произошло массовое ДТП - столкнулись автобус, грузовик и легковая машина. В крупной аварии пострадали пятнадцать человек, включая шестилетнюю девочку. Шести из них потребовалась экстренная госпитализация. По факту ЧП следственные органы региона ранее уже возбудили уголовное дело.
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