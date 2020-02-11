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Филиппины расторгают военный договор с США
11.2.2020 13:11
Фото: makemefeed.com
Родриго Дутерте
Филиппинские дипломаты уведомили американское руководство о своем намерении расторгнуть договор об иностранных вооруженных силах.
Соответствующее заявление сделал сегодня замглавы МИД страны Додо Дюлай.
Как написал замминистра иностранных дел Филиппин в своем Twitter, после соответствующего распоряжения президента страны Родриго Дутерте под уведомлением о прекращении действия договора уже поставил подпись глава ведомства Теодоро Локсин.
Документ передан американскому посольству в Маниле. Соглашение официально будет считаться утратившим силу спустя полгода после момента доставки в столицу Соединенных Штатов.
По данным Manila Bulletin, заключенный в 1998 году договор о статусе иностранных вооруженных сил регулировал правила въезда и пребывания военных США на Филиппинах.
В конце минувшего января филиппинский лидер Родриго Дутерте в интервью RT заявил о том, что Москва и Пекин, в отличие от Вашингтона, ценят суверенитет и независимость его государства.
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