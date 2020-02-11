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Под Иркутском при столкновении с машиной погибла женщина, катавшаяся на надувных санях
11.2.2020 12:26
Фото: livejournal.com
Следственные органы региона приступили к выяснению всех обстоятельств гибели 33-летней местной жительницы.
По предварительным данным, женщина получила смертельные травмы неподалеку от поселка Тетеринск в Мамско-Чуйском районе Иркутской области.
В ходе начатого разбирательства уже установлено, что 55-летний нетрезвый водитель Toyota Lite Ace решил покатать свою знакомую на тюбинге, прицепленном к автомобилю.
Когда машина выехала на трассу, женщина оказалась на встречной полосе и попала прямо под колеса внедорожника Mitsubishi Pajero, следовавшего в противоположном направлении.
Пострадавшая погибла на месте от полученных ранений. По факту трагедии возбудили уголовное дело, полиция задержала мужчину, находившегося за рулем Toyota Lite Ace.
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