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Преемница Меркель не будет баллотироваться в канцлеры ФРГ
10.2.2020 15:45
Фото: focus.de
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Глава ХДС не собирается претендовать на пост германского канцлера, передают зарубежные СМИ.
Об этом Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала своим однопартийцам.
Как стало известно, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр не собирается в следующем году баллотироваться на пост канцлера ФРГ. Соответствующее заявление она сделала при своих однопартийцах, передает сегодня Focus. Издание утверждает, что преемница Ангелы Меркель, которая сейчас также руководит Минобороны Германии, уже уведомила о своих намерениях президиум ХДС.
По имеющимся данным, Аннегрет Крамп-Карренбауэр сразу после выборов намерена покинуть пост партийного лидера, а летом следующего года запустить процесс выбора кандидатов в канцлеры от консерваторов. В германских СМИ появились сообщения о том, что фаворитом может стать председатель правительства федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.
Ранее Ангела Меркель поделилась мыслями о том, чем будет заниматься после ухода из политики.
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