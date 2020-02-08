Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Челябинском из-за протестов жителей закрывают карантинный пункт

18:33

Фото: vk.com



Карантинный пункт в Ужевке (Сосновский район Челябинской области), где сейчас находятся шесть граждан Китая, будет закрыт.



Об этом передают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу местного губернатора.



Причиной решения о закрытии карантинного пункта по коронавирусу стали протесты населения. Китайские граждане, помещенные в пункт в Ужевке, будут перенаправлены в стационары инфекционных больниц, где за ними продолжат наблюдение специалисты.



В Минздраве пояснили, что граждан КНР уже начали вывозить из Ужевки. Процесс лично контролирует глава ведомства Юрий Семенов, прибывший в Сосновский район.



На 10 февраля запланировано межведомственное совещание для обсуждения сложившейся ситуации и выбора места для размещения карантинного пункта по коронавирусу нового типа.



Автор: Злата Богатова

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