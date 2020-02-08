|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Челябинском из-за протестов жителей закрывают карантинный пункт
18:33
Фото: vk.com
Карантинный пункт в Ужевке (Сосновский район Челябинской области), где сейчас находятся шесть граждан Китая, будет закрыт.
Об этом передают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу местного губернатора.
Причиной решения о закрытии карантинного пункта по коронавирусу стали протесты населения. Китайские граждане, помещенные в пункт в Ужевке, будут перенаправлены в стационары инфекционных больниц, где за ними продолжат наблюдение специалисты.
В Минздраве пояснили, что граждан КНР уже начали вывозить из Ужевки. Процесс лично контролирует глава ведомства Юрий Семенов, прибывший в Сосновский район.
На 10 февраля запланировано межведомственное совещание для обсуждения сложившейся ситуации и выбора места для размещения карантинного пункта по коронавирусу нового типа.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|