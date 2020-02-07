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Бывший президент Польши высмеял требования к России о репарациях
18:04
Фото: dw.com
Экс-глава Польши Лех Валенса с иронией прокомментировал заявления нынешних властей страны о намерении добиваться репараций от России за советский период.
Интервью с политиком опубликовано изданием Собеседник.ру.
Как заявил Лех Валенса, требования репараций можно сравнить с тем, как он "бы стал требовать вернуть ему молодые годы". Однако "они уже прошли", - отметил бывший польский лидер, прокомментировавший недавние действия Варшавы.
По мнению экс-президента Польши, не стоит ожидать потепления в отношениях с Россией при нынешнем руководстве станы. Варшавские власти "не смогут воспринимать ситуацию по-другому", - отметил Валенса, добавив, что ему не нравится действующее правительство. Он не голосовал за него и теперь старается держаться подальше. Валенса выразил надежду на то, что по итогам выборов в мае 2020 года в Польше сформируется новое эффективное руководство.
Бывший польский лидер также отметил, что Варшава и Москва "заслуживают того, чтобы жить в мире и дружбе", невзирая на потери с обеих сторон.
Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак возложил на Россию вину за то, что республика не получила от Германии репараций за ущерб, нанесенный в период Второй мировой войны.
До этого польские дипломаты заявили о том, что в период Второй мировой войны спецподразделения НКВД якобы занимались за рубежом расхищением произведений искусства. В результате культурное наследие Польши понесло колоссальные потери. В связи с этим в МИД страны заговорили о претензиях на творения Яна Брейгеля-старшего, Даниэля Шульца и других выдающихся мастеров, которые сейчас находятся в России.
Отреагировав на утверждения представителей Варшавы, и.о. министра культуры РФ Владимир Мединский заявил о том, что картины, попавшие в нашу страну в рамках компенсаторной реституции, на сегодняшний день принадлежат государству и возвращению не подлежат.
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