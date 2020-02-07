Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бывший президент Польши высмеял требования к России о репарациях

18:04

Фото: dw.com



Экс-глава Польши Лех Валенса с иронией прокомментировал заявления нынешних властей страны о намерении добиваться репараций от России за советский период.



Интервью с политиком опубликовано изданием Собеседник.ру.



Как заявил Лех Валенса, требования репараций можно сравнить с тем, как он "бы стал требовать вернуть ему молодые годы". Однако "они уже прошли", - отметил бывший польский лидер, прокомментировавший недавние действия Варшавы.



По мнению экс-президента Польши, не стоит ожидать потепления в отношениях с Россией при нынешнем руководстве станы. Варшавские власти "не смогут воспринимать ситуацию по-другому", - отметил Валенса, добавив, что ему не нравится действующее правительство. Он не голосовал за него и теперь старается держаться подальше. Валенса выразил надежду на то, что по итогам выборов в мае 2020 года в Польше сформируется новое эффективное руководство.



Бывший польский лидер также отметил, что Варшава и Москва "заслуживают того, чтобы жить в мире и дружбе", невзирая на потери с обеих сторон.



Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак возложил на Россию вину за то, что республика не получила от Германии репараций за ущерб, нанесенный в период Второй мировой войны.



До этого польские дипломаты заявили о том, что в период Второй мировой войны спецподразделения НКВД якобы занимались за рубежом расхищением произведений искусства. В результате культурное наследие Польши понесло колоссальные потери. В связи с этим в МИД страны заговорили о претензиях на творения Яна Брейгеля-старшего, Даниэля Шульца и других выдающихся мастеров, которые сейчас находятся в России.



Отреагировав на утверждения представителей Варшавы, и.о. министра культуры РФ Владимир Мединский заявил о том, что картины, попавшие в нашу страну в рамках компенсаторной реституции, на сегодняшний день принадлежат государству и возвращению не подлежат.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 270

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 7.2.2020 07:35 Лавров высказался о планах США ввести санкции против «Роснефти»

Лавров высказался о планах США ввести санкции против «Роснефти» 6.2.2020 14:46 Лавров проводит переговоры с главой МИД Кубы

Лавров проводит переговоры с главой МИД Кубы 6.2.2020 14:15 Песков отказался комментировать сообщения о гибели в Сирии российских специалистов

Песков отказался комментировать сообщения о гибели в Сирии российских специалистов 4.2.2020 22:09 Украина навсегда утратила Крым, заявил Помпео

Украина навсегда утратила Крым, заявил Помпео 4.2.2020 13:16 В Кремле подтвердили сведения о предстоящей встрече Путина и Лукашенко