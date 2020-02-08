Новости шоу-бизнеса

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В Китае количество заболевших коронавирусом приближается к 35 тыс.
8.2.2020 12:27
Фото: vk.com
По последним официальным данным, пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, заболели уже более 34,5 тыс. человек.
Как информирует Госкомитет здравоохранения КНР, подавляющее большинство заразившихся находятся на территории провинции Хубэй, которая стала эпицентром заболевания.
В провинции Хубэй, центром которого является город Ухань, заболели коронавирусом почти 25 тыс. человек, 722 из них скончались.
В течение последних суток количество подтвержденных случаев заражения возросло в Китае на 3399, зафиксировано 86 летальных исходов. Два из них - в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с РФ.
На текущий момент в медицинских учреждениях КНР получают помощь свыше 31 тыс. пациентов. При этом состояние более шести тыс. инфицированных медики сейчас оценивают как тяжелое.
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