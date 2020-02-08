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Названы страны, которые посещает большинство туристов
8.2.2020 10:02
Фото: ridus.ru
Рейтинг, подготовленный Всемирной туристической организацией (UNWTO), возглавили Франция, Испания и Соединенные Штаты.
Список наиболее посещаемых туристами стран был составлен по итогам прошлого года.
Как стало известно, рейтинг государств, которые в течение 2019 года посетило больше всего туристов, возглавила Франция - ее выбрали более 90,2 млн путешественников. Свыше 83 млн отправились в Испанию, а около 78 млн предпочли поехать в Соединенные Штаты.
В пятерку вошли Китай и Италия, которые в прошлом году посетили соответственно 67,5 и 64,6 млн иностранных туристов.
В топ-10 составители рейтинга также включили Турцию, Мексику, Таиланд, Германию и Великобританию.
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