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Лавров высказался о планах США ввести санкции против «Роснефти»
07:35
Фото: vk.com
Россия уже свыклась с постоянной угрозой объявления санкций со стороны Соединенных Штатов, заявил глава отечественного внешнеполитического ведомства. На эту тему Сергей Лавров говорил в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мексике.
Как заявил глава российского МИД, он "слышал очередные угрозы из Вашингтона" о намерении наказать всех, кто каким-либо образом может сотрудничать с Венесуэлой. Прокомментировав ограничительные меры, которые объявляют власти Соединенных Штатов, Сергей Лавров пояснил, что в Москве ""к этому уже привыкли".
Ранее российский министр, совершающий поездку по странам Латинской Америки, провел переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей. Встреча прошла в Сантьяго-де-Куба. До этого Сергей Лавров и глава иностранного МИД посетил мемориальное кладбище Святой Ифигении, почтив память национальных героев Острова Свободы, среди которых Фидель Кастро.
Накануне поездки на Кубу Сергей Лавров снова сделал заявление о том, что в Москве не приемлют усиление санкционного давления на Гавану, которое оказывают власти Соединенных Штатов. Вашингтон не оставляет попыток "переформатировать Латиноамериканский регион" с учетом собственных геополитических интересов, указал глава российского МИД.
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