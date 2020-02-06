Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лавров проводит переговоры с главой МИД Кубы

6.2.2020 14:46

Фото: vk.com

Глава МИД России Сергей Лавров



Куба стала первым государством в программе зарубежной поездки главы российского МИД по странам Латинской Америки.



Как передает ТАСС, Сергей Лавров в ближайшее время также посетит с официальным визитом Венесуэлу и Мексику.



Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и его кубинского коллеги Бруно Родригеса Паррильи организована в Сантьяго-де-Куба. До начала переговоров, которые проходят в узком составе, министры посетили мемориальное кладбище Святой Ифигении. Руководитель отечественного внешнеполитического ведомства и его иностранный коллега почтили память национальных героев Острова Свободы, среди которых Фидель Кастро.



Накануне поездки на Кубу Сергей Лавров снова сделал заявление о том, что в Москве не приемлют усиление санкционного давления на Гавану, которое оказывают власти Соединенных Штатов. Вашингтон не оставляет попыток "переформатировать Латиноамериканский регион" с учетом собственных геополитических интересов, указал глава российского МИД.



В последний раз Лавров посещал республику летом прошлого года. В июле российский министр провел встречи с первым секретарем ЦК Компартии Кубы Раулем Кастро и председателем госсовета и совета министров Мигелем Диас-Канелем и рядом других официальных лиц, а также принял участие в торжественной церемонии по случаю открытия отреставрированной статуи Республики в Капитолии Гаваны.



Автор: Злата Богатова

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