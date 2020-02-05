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Как решить свои финансовые проблемы


14:49
Как решить свои финансовые проблемыФото: ccloan.ua/ru

Микрокредиты — прекрасный способ поправить свое финансовое положение в краткосрочном периоде. За счет того, что берется микрокредит на непродолжительный срок, сумма переплаты (даже с учетом высокого процента) достаточно невысока. При этом можно в самые короткие сроки получить нужную сумму, чтобы дожить до зарплаты, выполнить срочный ремонт автомобиля, купить какую-то необходимую вещь на распродаже. То есть если сегодня вам нужна некая сумма, а следующее плановое поступление денег будет в течение месяца, можно взять микрокредит, чтобы отдать его при поступлении средств.

Сегодня получить кредит онлайн на карту проще простого. Для этого нужно заполнить заявку на получение кредита онлайн. Затем следует пройти верификацию банковской карты. Нужно указать желаемую сумму кредита и срок возврата. После этого на электронную почту или телефон придет сообщение, в котором будет указано решение по заявке — она может быть одобрена или отклонена.

Деньги поступают в случае одобрения на ранее указанную банковскую карту.

На сайте ccloan.ua вы можете без проблем оформить микрокредит. При этом сервис гарантирует обработку заявки в течение 10 минут, конфиденциальность и сохранность личных данных. Есть одно важное преимущество кредитования с помощью этого сервиса — срок кредита может быть продлен, если клиент компании не успел погасить его в срок. Деньги могут быть зачислены на карту любого банка.

Микрокредиты имеют ряд преимуществ по сравнению с банковскими:

● не нужно предоставлять обширный пакет документов, в том числе справку о доходах;
● необязательно быть официально трудоустроенным;
● кредит может быть выдан даже человеку с неблагоприятной кредитной историей;
● микрокредиты могут даже улучшить кредитную историю, так как небольшой долг гораздо проще отдать, чем крупный банковский кредит;
● деньги выдаются в самые короткие сроки;
● получить нужную сумму можно в онлайн-режиме на карту, в любое удобное для вас время, не выходя из дома или офиса;
● вернуть деньги также можно с помощью карты, вам не придется никуда ехать.

Если у вас возникли небольшие денежные трудности, их можно решить самостоятельно, без привлечения
родственников и друзей, без оглашения своего финансового положения. Просто оформите онлайн-кредит на карту, это можно сделать в любое время суток, в комфортной обстановке. Деньги будут доступны в самые короткие сроки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 239

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