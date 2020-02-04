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Украина навсегда утратила Крым, заявил Помпео
4.2.2020 22:09
Фото: strana.ua
Американский госсекретарь Майк Помпео, посещавший Украину с официальным визитом в конце января, в ходе одной из закрытых встреч сделал неожиданное заявление. Как сказал представитель руководства Соединенных Штатов, Киев навсегда утратил Крымский полуостров.
По данным украинского издания НВ, на эту тему Майк Помпео заговорил во время встрече с крымской активисткой Эминой Джапаровой. Она обратилась к руководителю Госдепа США с просьбой держать полуостров "в поле зрения внешней политики" Вашингтона.
Кроме того, Джапарова пыталась договориться с госсекретарем о содействии при организации конференции по крымскому вопросу в столице США. Помпео заявил собеседнице, что вопрос принадлежности полуострова на данный момент уже закрыт.
"Крым потерян", — цитирует НВ ответ госсекретаря Соединенных Штатов, который был передан участником встречи, пожелавшим сохранить анонимность. Помпео также добавил, что мировые игроки уже осознали, что Киев лишился полуострова. При этом глава Госдепа отметил, что Россия не относится к тем, "у которой что-то можно забрать".
Американский госсекретарь Майк Помпео приезжал в Киев во время своего масштабного турне по странам постсоветского пространства. Представитель руководства США также посетил Белоруссию, Казахстан и Узбекистан, где проводил встречи с первыми лицами государств и иностранными коллегами.
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