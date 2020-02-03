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В Кремле подтвердили сведения о предстоящей встрече Путина и Лукашенко


13:16
В Кремле подтвердили сведения о предстоящей встрече Путина и ЛукашенкоФото: free-news.su

Встреча российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко планируется на 7 февраля, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сейчас активно ведется подготовка к предстоящим переговорам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что сейчас ведется подготовка к встрече российского и белорусского лидеров. Официальный представитель Кремля отметил, что переговоры на высшем уровне запланированы на 7 февраля.

Встреча президентов России и Белоруссии пройдет в нашей стране, отметил пресс-секретарь Путина.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко выразил намерение провести переговоры с российским коллегой. Предстоящую встречу с Владимиром Путиным он при этом назвал "моментом истины".

Автор: Злата Богатова

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