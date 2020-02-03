Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Анкаре заявили о гибели 76 сирийских солдат

3.2.2020 22:57

Фото: kapital.kz



В результате обстрела Турцией сирийских войск погибли 76 солдат, заявил глава оборонного ведомства Хулуси Акар.



Атака стала ответом на удар по турецким военным в провинции Идлиб, отметил министр.



Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о гибели 76 сирийских военнослужащих. По словам министра, которые цитирует сегодня NTV, в результате атаки были ликвидированы "боевики режима" президента САР Башара Асада.



Турецкие военные нанесли удар в ответ на обстрел своих позиций. По словам министра нацобороны, накануне, 2 февраля, турецкая сторона два раза передавала России сведении о передвижении своих военных на территории Идлиба.



Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что авиация и артиллерия атаковали в общей сложности сорок целей. Это случилось после того, как сирийцы подвергли обстрелу позиции турецких военных в окрестностях Саракиба. В результате удара были убиты пять военнослужащих и три человека из числа гражданского персонала.



Автор: Злата Богатова

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