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Под Владимиром водитель фуры насмерть сбил трех участников другого ДТП
15:39
Фото: vk.com
Полиция Владимирской области приступила к установлению обстоятельств двойной аварии с участием грузовиков, унесшей жизни трех человек.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, трагедия произошла накануне вечером.
В минувшую субботу, примерно в 21:40 водитель грузовика Mercedes-Benz допустил столкновение с автомобилем марки ВАЗ 2109, который в тот момент стоял на обочине. ДТП случилось в районе 207-го километра трассы М-7 "Волга".
Транспортные средства получили механические повреждения. Когда люди, находившиеся в них, вышли на дорогу после аварии, через несколько минут в них на полном ходу врезался еще один грузовик Mercedes-Benz.
Водитель фуры совершил наезд на автомобиль ВАЗ 2109 и четырех участников первой аварии, стоявших в то момент на проезжей части. От полученных ранений на месте погибли водитель первого грузовика и двое пассажиров легковой машины. Один человек пострадал и был доставлен в больницу.
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