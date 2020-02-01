|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Палестина прекратила отношения с Израилем и США
1.2.2020 20:53
Фото: .timesofisrael.com
Палестина разрывает все отношения с Израилем и Соединенным Штатами, заявил Махмуд Аббас на заседании глав МИД Лиги арабских государств, которое проходило в Каире.
По словам президента Палестины, он уже направил за рубеж соответствующие послания.
Объявив о разрыве всех отношений с американской и израильской сторонами, Махмуд Аббас подчеркнул, что не будет взаимодействия и в сфере безопасности, передает ТАСС.
Президент Палестины пояснил, что решение обусловлено неприятием США и Израилем соглашений, которые были ранее подписаны, и нарушением ими норм международного права.
Ранее американский президент Дональд Трамп и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху представили проект мирного палестино-израильского урегулирования.
"Сделка века", как назвал ее глава США, подразумевала изменение границ Израиля и Палестины, а также смена столицы Палестины. Трамп выступил с предложением признать суверенитет еврейского государства над большей частью Иорданской долины, оставив Иерусалим неделимой столицей Израиля.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|