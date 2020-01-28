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Трамп в своей «сделке века» предложил сохранить статус Храмовой горы
05:17
Фото: smi2.net
Власти Соединенных Штатов выступают за сохранение статус-кво Храмовой горы в Иерусалиме при посредничестве Иордании, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, палестинцы также смогут получить доступ к двум портам Израиля.
Как заявил глава США в ходе пресс-конференции, руководству Израиля предстоит тесно сотрудничать с "прекрасным человеком, королем Иордании". В результате власти страны смогут убедиться в том, что статус-кво Храмовой горы будет полностью сохранен.
При этом Дональд Трамп подчеркнул, что будут предприниматься самые "строгие меры", направленные на сохранение доступа мусульман к этому святому месту.
Американский лидер раскрыл и некоторые другие детали так называемой "сделки века", которая касается урегулирования палестино-израильского конфликта. В частности, глава Соединенных Штатов выступил с предложением признать суверенитет еврейского государства над большей частью Иорданской долины и оставить Иерусалим неделимой столицей Израиля.
Палестине за все это Трамп посулил официальное признание государства и выделение пятидесяти миллиардов долларов в качестве экономической помощи.
Представители палестинских движений ФАТХ и ХАМАС на все эти заявления американского президента , отреагировали решительным отказом и начали призывать палестинцев к участию в новых протестных акциях.
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