Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп в своей «сделке века» предложил сохранить статус Храмовой горы

05:17

Фото: smi2.net



Власти Соединенных Штатов выступают за сохранение статус-кво Храмовой горы в Иерусалиме при посредничестве Иордании, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, палестинцы также смогут получить доступ к двум портам Израиля.



Как заявил глава США в ходе пресс-конференции, руководству Израиля предстоит тесно сотрудничать с "прекрасным человеком, королем Иордании". В результате власти страны смогут убедиться в том, что статус-кво Храмовой горы будет полностью сохранен.



При этом Дональд Трамп подчеркнул, что будут предприниматься самые "строгие меры", направленные на сохранение доступа мусульман к этому святому месту.



Американский лидер раскрыл и некоторые другие детали так называемой "сделки века", которая касается урегулирования палестино-израильского конфликта. В частности, глава Соединенных Штатов выступил с предложением признать суверенитет еврейского государства над большей частью Иорданской долины и оставить Иерусалим неделимой столицей Израиля.



Палестине за все это Трамп посулил официальное признание государства и выделение пятидесяти миллиардов долларов в качестве экономической помощи.



Представители палестинских движений ФАТХ и ХАМАС на все эти заявления американского президента , отреагировали решительным отказом и начали призывать палестинцев к участию в новых протестных акциях.



Автор: Злата Богатова

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