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Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ
1.2.2020 14:24
Фото: livejournal.com
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) находится сейчас в "состоянии клинической смерти".
Комментарий был сделан после того, как полномочия делегации России были подтверждены в полном объеме.
Как заявил экс-глава украинского дипломатического ведомства Павел Климкин, прокомментировав избрание на пост вице-спикера ПАСЕ председателя российской делегации депутата Госдумы Петра Толстого ("Единая Россия"), организация опозорилась и в будущем "еще не раз пожалеет об этом".
Бывший министр добавил, что хоть ПАСЕ сейчас и находится "в состоянии клинической смерти", не стоит "прекращать бороться". Такое сообщение Климкин разместил на своей странице в Facebook.
Ранее Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ, его кандидатуру поддержали 132 делегата, 117 были настроены против. Российская делегация теперь получила "возможность влиять на повестку", сказал журналистам сам Толстой после того, как были оглашены результаты голосования. По его словам, ранее деятельность представителей РФ "на площадках Совета Европы считать полной и всеобъемлющей" было нельзя.
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