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Вице-спикером ПАСЕ выбрали Петра Толстого
28.1.2020 21:44
Фото: podrobnosti.ua
Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Как передает сегодня ТАСС, кандидатуру поддержали 132 делегата, 117 были настроены против.
Депутаты ПАСЕ сегодня избрали главу российской делегации, заместителя председателя Госдумы Петра Толстого на пост вице-спикера ассамблеи. Участниками голосования стали 252 парламентария из 321. Как отметил ведущий заседания, три бюллетеня были признаны недействительными. В результате учитывались 249 голосов. По итогам голосования кандидатуру Петра Толстого поддержали 132 делегата ПАСЕ, против были настроены 117.
Российская делегация теперь получила "возможность влиять на повестку", сказал журналистам Петр Толстой после того, как были оглашены результаты голосования. По его словам, ранее деятельность представителей РФ "на площадках Совета Европы считать полной и всеобъемлющей" было нельзя.
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