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Великобритания официально покинула Европейский союз
12:39
Фото: telegrafi.com
Вечером минувшей пятницы, ровно в 23:00 по лондонскому времени (02:00 субботы по Москве) Великобритания покинула ЕС.
Соединенное Королевство было членом Евросоюза на протяжении сорока семи лет.
Процесс "развода" продолжался несколько лет, после того, как в 2016 году состоялся референдум, прошли множество переговоров. Теперь британское правительство пытается забыть набившее оскомину слово Brexit.
Местные СМИ еще в январе начали писать о том, что официальным лицам уже не рекомендуется употреблять прочно укрепившийся в словарях английского языка неологизм. Да и само министерство по вопросам Brexit прекратило свое существование минувшей ночью.
Предполагается, что в течение этого 2020 года в рамках переходного периода будут продолжаться переговоры по вопросам торговли. А пока британские подданные бурно реагируют на случившееся, участвуя в уличном праздновании.
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