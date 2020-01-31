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Российские пранкеры разыграли Хоакина Феникса
31.1.2020 22:51
Фото: nyt.com
Хоакин Феникс
Российским пранкерам удалось разыграть известного американского киноактера Хоакина Феникса.
Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) позвонили артисту от имени шведской экологической активистки Греты Тунберг.
Запись с розыгрышем позже была размещена на канале Vovan222prank видеохостинга YouTube.
Представившись Гретой Тунберг и ее отцом Сванте, пранкеры обратились к актеру с просьбой. Они попросили Хоакина Феникса уговорить его супругу Руни Мару выступить в поддержку новой кампании по защите животных.
После того, как артист обещал посодействовать, "Грета" выразила желание сняться в продолжении киноленты "Джокер". В результате пранкеры смогли уговорить звезду изобразить смех его знаменитого персонажа. Когда "отец Греты" попытался повторить смех за актером, "дочка" указала на отсутствие у него таланта.
Когда раздались звуки выстрелов, Хоакин Феникс догадался, что над ним просто подшутили. Рассмеявшись, артист назвал этот розыгрыш великолепным.
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