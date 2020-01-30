Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава горсовета Керчи после инцидента с хлебом подала в отставку

12:23

Фото: gazeta.ru



Глава городского совета Керчи Мая Хужина написала заявление об увольнении, передают российские СМИ.



Чиновница покидает пост после поздравления ветеранов блокадного Ленинграда, которое получило скандальную известность в Сети.



Копия заявления, уже написанного Маей Хужиной, размещена в телеграм-канале "Единая Россия. Официально". В тексте указано, что глава горсовета Керчи просить уволить ее с занимаемой должности по собственному желанию.



Аналогичное заявление уже написала заместитель Хужиной Лариса Щербула.



Как прокомментировали случившееся администраторы телеграм-канала, чиновницы приняли "справедливое решение". По их словам, достаточно "уже такого "хлеба" и таких "зрелищ".



Ранее глава Крыма Сергей Аксенов, отреагировав на инцидент в Керчи, заявил о том, что председателя горсовета Керчи и всех причастных к этому поздравлению депутатов необходимо не только уволить и лишить мандатов, но и исключить из рядов партии "Единая Россия".



В Сети широко распространились видео- и фотоматериалы, на которых были запечатлены керченские чиновницы. Представительницы администрации Керчи поздравляли ветеранов-блокадников с годовщиной снятия блокады Ленинграда, вручая им некие хлебобулочные изделия в пластиковых пакетах и медали.



Случившееся вызвало большой резонанс. Чиновницы в дорогостоящих шубах, вручавшие одиннадцати участникам Великой Отечественной войны небольших размеров батоны, подверглись резкой критике - сначала в их адрес начали негативно высказываться пользователи Сети, а потом скандал начал набирать обороты.



Автор: Злата Богатова

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