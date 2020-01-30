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Стал известен размер зарплаты Медведева на новой должности


30.1.2020 21:40
Стал известен размер зарплаты Медведева на новой должностиФото: vk.com

На посту зампредседателя Совбеза экс-глава кабмина Дмитрий Медведев будет ежемесячно получать 618,7 тысяч рублей, передает ТАСС.

Как стало известно, соответствующий указ вступил в законную силу с 16 января.

Глава РФ Владимир Путин установил размер ежемесячного денежного вознаграждения заместителя председателя Совета безопасности России в сумме 618 тысяч 713 рублей. С соответствующим указом президента, который был подписан сегодня, 30 января, можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации. Документ считается вступившим в силу с 16 января этого года.

Напомним, ранее российский президент указом ввел должность замглавы Совбеза РФ. На этот пост Владимир Путин назначил бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. 30 января Совфед одобрил закон, согласно которому учреждается новая должность. Зампредседателя Совета безопасности РФ войдет в число постоянных членов организации.

Ранее в СМИ рассказали о доходах нового главы кабмина Михаила Мишустина и его супруги. Судя по декларациям, основная часть доходов премьер-министра РФ представляет собой результат консервативного инвестирования денег, которые были заработаны еще до 2010 года. Заработок Мишустина был связан с компьютерным бизнесом. Кроме того, новый российский премьер инвестировал средства, заработанные в руководстве структур, которые сейчас контролирует Deutsche Bank.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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