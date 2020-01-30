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Кравчук сообщил, как узнал о встрече Гитлера и Сталина


30.1.2020 18:03
Кравчук сообщил, как узнал о встрече Гитлера и СталинаФото: korupciya.com

Первый украинский президент Леонид Кравчук решил объяснить собственные высказывания о встрече Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая незадолго до Второй мировой войны якобы прошла во Львове.

Политик признался, что не видел каких-либо архивных документов, которые бы могли служить подтверждением этого факта.

Как заявил Леонид Кравчук, о встрече политиков он когда-то читал в СМИ. Бывший украинский лидер пояснил, что "не занимался глубоко этим вопросом", дополнительно не изучал. При этом он озвучил сведения, которые в прошлом почерпнул из прессы. Пояснение по поводу своих высказываний Кравчук дал в эфире радио "Комсомольская правда". Политик отметил, что не может ручаться за достоверность публикаций, с которыми он когда-то ознакомился.

Ранее в передаче "60 минут", выходящей на телеканале "Россия 1", экс-глава Украины рассказывал о встрече , которую якобы проводили во Львове Иосиф Сталин и Адольф Гитлер. Леонид Кравчук заговорил об этом, когда комментировал недавние слова нынешнего президента Украины. Напомним, не так давно Владимир Зеленский вслед за польскими деятелями возложил ответственность за начало Второй мировой войны на Советский Союз.

По мнению Кравчука, Зеленский мог подразумевать пакт, заключенный между СССР и Германией, когда Гитлер и Сталин встречались во Львове. Бывший президент Украины при этом пояснил, что речь идет о широко известном документе. На утверждения украинского политика ведущие отреагировали с некоторым недоумением, однако тот отказался уточнять слова о пакте.

Кравчук лишь добавил, что фюреру тогда "развязали руки", а надо было попытаться его остановить. Вскоре Гитлер смог обратить все против Советского Союза, в результате чего "пострадали народы нашей страны", — сказал первый украинский президент.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 168

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