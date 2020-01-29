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Врачи не подтвердили коронавирус у школьницы, умершей в Челябинске
29.1.2020 23:56
Фото: livejournal.com
Специалисты пришли к выводу, что девочка скончалась от тяжелой формы гриппа, передает агентство "Интерфакс".
Об этом заявила главный инфекционист области Рафия Бабик, выступившая на пресс-конференции, которая состоялась в Челябинске в среду.
Как стало известно, на прошлой неделе в одну из больниц города Челябинска с высокой температурой доставили 13-летнюю школьницу. Несмотря на все усилия медиков, спасти ребенка не удалось. Позже специалисты пришли к выводу, что причиной смерти девочки является осложненная форма гриппа.
По словам Рафии Бабик, течение гриппа было осложнено сопутствующими инфекциями. Врачи делали все возможное, но возникло шоковое состояние. В результате юная пациентка скончалась в реанимации уже через несколько часов после того, как ее госпитализировали. Прокомментировав гибель школьницы, главный инфекционист Челябинской области подчеркнула, что "виноватых здесь нет".
Региональное СУ СКР после смерти девочки приступило к проверке, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Школа, которую посещала девочка, с сегодняшнего дня закрыта на карантин по причине высокой заболеваемости учеников.
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