|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Мишель Обама получила Grammy
27.1.2020 05:04
Фото: joinfo.com
Бывшая первая леди Соединенных Штатов получила престижную награду в номинации альбомов разговорного жанра, передает ТАСС. Приз присудили мемуарам, которые Мишель Обама назвала "Становление" (Becoming).
Супруга бывшего американского президента Барака Обамы стала лауреатом музыкальной премией Grammy. Мемуары Мишель Обамы получили приз в номинации "Лучший альбом разговорного жанра". Премия была присуждена за книгу "Становление" (Becoming).
Торжественная церемония вручения престижных наград организована в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В этом году мероприятие проводится уже в 62-й раз. За трансляцией можно следить на официальном сайте премии.
Книгу экс-первой леди Соединенных Штатов начали продавать в ноябре 2018 года. В течение нескольких первых дней было раскуплено свыше 1,4 миллиона копий - как в печатном, так и цифровом формате.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|