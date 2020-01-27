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Мишель Обама получила Grammy


27.1.2020 05:04
Мишель Обама получила GrammyФото: joinfo.com

Бывшая первая леди Соединенных Штатов получила престижную награду в номинации альбомов разговорного жанра, передает ТАСС. Приз присудили мемуарам, которые Мишель Обама назвала "Становление" (Becoming).

Супруга бывшего американского президента Барака Обамы стала лауреатом музыкальной премией Grammy. Мемуары Мишель Обамы получили приз в номинации "Лучший альбом разговорного жанра". Премия была присуждена за книгу "Становление" (Becoming).

Торжественная церемония вручения престижных наград организована в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В этом году мероприятие проводится уже в 62-й раз. За трансляцией можно следить на официальном сайте премии.

Книгу экс-первой леди Соединенных Штатов начали продавать в ноябре 2018 года. В течение нескольких первых дней было раскуплено свыше 1,4 миллиона копий - как в печатном, так и цифровом формате.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 240

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