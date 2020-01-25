Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Американский адмирал призвал союзников брать пример с России

08:17

Фото: businesstimes.com.sg



Американский адмирал Джеймс Фогго порекомендовал союзникам Соединенных Штатов брать пример с российской оборонной сферы.



Как подчеркнул командующий американскими ВМС в Европе и Африке, за последнее время россияне добились впечатляющих результатов в развитии подводного флота.



Командующий ВМС США в Европе и Африке Джеймс Фогго убежден, что союзникам пригодился бы опыт России в выстраивании обороны. На эту тему адмирал высказался в конце 2019 года, когда выступал в Вашингтоне, передает портал Business Insider.



В частности, адмирал указал на необходимость следить за достижениями России относительно ограничения доступа и свободы маневра. По мнению Джеймса Фогго, американским союзникам стоило бы "обзавестись такими же системами". Речь шла об умных минах и противокорабельных крылатых ракетах, а также объединенных береговых радиолокационных станций.



Фогго подчеркнул, что РФ за последние годы смогла добиться заметных результатов в развитии собственного подводного флота. Адмирал предположил, что Москва намерена и в будущем финансировать эту сферу, ведь у страны есть подлодки с "чрезвычайно большим потенциалом". По словам американского адмирала, развитие российского подводного флота можно считать асимметричным способом "бросить вызов Западу и НАТО".



Автор: Злата Богатова

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