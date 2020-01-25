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Самарская учительница, исполнявшая танец живота, уволилась из школы
25.1.2020 20:21
Фото: lunalatina.it
Молодой педагог уволился из учебного заведения по собственному желанию вскоре после того, как в Сети распространилось видео с танцем живота.
Администрация школы, ознакомившись с материалами, где была запечатлена танцующая учительница, провела с ней беседу, а также добилась удаления ролика.
В региональном Минобрнауки пояснили, что педагог действительно уволилась, и произошло это по ее собственной инициативе. Учительница, которая занимается восточными танцами, решила написать заявление вскоре после того, как в Сети разошлось видео с ее выступлением, сообщает агентство "Интерфакс-Поволжье".
Руководство образовательного учреждения, проведя разъяснительную беседу с молодым педагогом, обратилось к администратору сайта с просьбой удалить запись. Сразу после этого опубликованное видео исчезло. Уточняется, что учительница работала в школе с сентября прошлого года.
Видео, распространившееся ранее в соцсетях, было записано на открытии ночного клуба. На кадрах педагог была запечатлена, когда в соответствующем костюме исполняла восточный танец живота. В комментарии к записи упоминалось, что танцовщица является учительницей и трудится в одной из школ под Самарой. По мнению некоторых пользователей, действия педагога на видео лишь отдаленно напоминали традиционный танец живота.
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