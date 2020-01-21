ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Давосе в преддверии форума задерживали двух россиян
В Давосе в преддверии форума задерживали двух россиян
В Иране предложили награду за голову Трампа
В Иране предложили награду за голову Трампа
В Киеве заговорили о силовом возвращении Донбасса
В Киеве заговорили о силовом возвращении Донбасса
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В аэропорту Петербурга госпитализирован россиянин с подозрением на коронавирусВ аэропорту Петербурга госпитализирован россиянин с подозрением на коронавирус
Визит Путина в Израиль и Палестину сокращен до одного дняВизит Путина в Израиль и Палестину сокращен до одного дня
Назван возможный источник вирусной пневмонии в КитаеНазван возможный источник вирусной пневмонии в Китае
Индейцы практически не повлияли на природу Америки до прихода европейцевИндейцы практически не повлияли на природу Америки до прихода европейцев
В Бурятии четверо бездомных погибли при пожаре в коллектореВ Бурятии четверо бездомных погибли при пожаре в коллекторе

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 15В лабиринте огнедышащей love. Глава 15
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru
В лабиринте огнедышащей love. Глава 10В лабиринте огнедышащей love. Глава 10

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Иране предложили награду за голову Трампа


05:58
В Иране предложили награду за голову ТрампаФото: free-news.su

Вознаграждение в размере три миллиона долларов за убийство американского президента Дональда Трампа предложил иранский депутат Ахмад Хамзе.

Как передает агентство ISNA, парламентарий сделал такое заявление от лица жителей провинции Керман.

По словам Ахмада Хамзе, представляя народ провинции Керман, в которой родился убитый 3 января иранский генерал Касем Сулеймани, он готов выплатить наличными три миллиона долларов за голову президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее в Тегеране подтвердили, что по украинскому пассажирскому самолету были выпущены две ракеты "земля-воздух". Во втором предварительном отчете о расследовании Организации гражданской авиации Ирана указывалось, что лайнер Boeing 737-800 авиакомпании МАУ разбился после того, как его атаковали из ЗРК "Toр-M1".

Иранские эксперты обратились за помощью в расшифровке извлеченных из разбившегося самолета устройств к агентствам по расследованию авиакатастроф в США и Франции. Однако они отказались направить оборудование, при помощи которого можно было бы получить сведения из "черных ящиков".

Представители Тегерана, признав, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными, подчеркивали, что трагедия произошла на фоне резко обострившейся в ближневосточном регионе обстановки. И к этому кризису причастны Соединенные Штаты, ликвидировавшие в Багдаде по распоряжению Дональда Трампа иранского генерала Касема Сулеймани.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В Китае растет число зараженных новым коронавирусомВ Китае растет число зараженных новым коронавирусом
Гонконг вновь возглавил рейтинг городов с самым дорогим жильемГонконг вновь возглавил рейтинг городов с самым дорогим жильем
Разбившийся в Тегеране украинский лайнер сбили двумя ракетамиРазбившийся в Тегеране украинский лайнер сбили двумя ракетами
Визит Путина в Израиль и Палестину сокращен до одного дняВизит Путина в Израиль и Палестину сокращен до одного дня
Мишустин назначил Егорова главой ФНСМишустин назначил Егорова главой ФНС

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 963


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru