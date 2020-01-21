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В Иране предложили награду за голову Трампа
05:58
Фото: free-news.su
Вознаграждение в размере три миллиона долларов за убийство американского президента Дональда Трампа предложил иранский депутат Ахмад Хамзе.
Как передает агентство ISNA, парламентарий сделал такое заявление от лица жителей провинции Керман.
По словам Ахмада Хамзе, представляя народ провинции Керман, в которой родился убитый 3 января иранский генерал Касем Сулеймани, он готов выплатить наличными три миллиона долларов за голову президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Ранее в Тегеране подтвердили, что по украинскому пассажирскому самолету были выпущены две ракеты "земля-воздух". Во втором предварительном отчете о расследовании Организации гражданской авиации Ирана указывалось, что лайнер Boeing 737-800 авиакомпании МАУ разбился после того, как его атаковали из ЗРК "Toр-M1".
Иранские эксперты обратились за помощью в расшифровке извлеченных из разбившегося самолета устройств к агентствам по расследованию авиакатастроф в США и Франции. Однако они отказались направить оборудование, при помощи которого можно было бы получить сведения из "черных ящиков".
Представители Тегерана, признав, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными, подчеркивали, что трагедия произошла на фоне резко обострившейся в ближневосточном регионе обстановки. И к этому кризису причастны Соединенные Штаты, ликвидировавшие в Багдаде по распоряжению Дональда Трампа иранского генерала Касема Сулеймани.
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