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В Томской области до 11 человек возросло число погибших при пожаре
11:26
Фото: 2day.kh.ua
До одиннадцати человек увеличилось количество жертв пожара в Томской области, передают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы региона.
Трагедия случилась минувшей ночью в поселке Причумлымский.
По предварительным данным, загорелось деревянное строение, расположенное на территории предприятия лесопиления. Объект был арендован ООО "Гринвуд" и не был предназначен для проживания людей.
Большинство погибших - уроженцы Средней Азии, информирует пресс-служба областной администрации. Среди жертв пожара - также одна гражданка РФ.
Сигнал о возгорании в одноэтажном деревянном строении поступил на пульт оперативных служб в 00:10 по московскому времени, пояснили представители местного Управления МЧС. Площадь пожара превысила 200 кв. м, во время ЧП частично обрушилась кровля.
В общей сложности в доме проживали четырнадцать человек. Из них спаслись лишь двое, сейчас они находятся в больнице. Один человек числится без вести пропавшим.
По данным ТАСС, под Томском погибли десять граждан Узбекистана. Со ссылкой на МЧС республики уточняется, что в ближайшее время начнется процедура оформления доставки тел на родину.
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