Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Томской области до 11 человек возросло число погибших при пожаре

11:26

Фото: 2day.kh.ua



До одиннадцати человек увеличилось количество жертв пожара в Томской области, передают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы региона.



Трагедия случилась минувшей ночью в поселке Причумлымский.



По предварительным данным, загорелось деревянное строение, расположенное на территории предприятия лесопиления. Объект был арендован ООО "Гринвуд" и не был предназначен для проживания людей.



Большинство погибших - уроженцы Средней Азии, информирует пресс-служба областной администрации. Среди жертв пожара - также одна гражданка РФ.



Сигнал о возгорании в одноэтажном деревянном строении поступил на пульт оперативных служб в 00:10 по московскому времени, пояснили представители местного Управления МЧС. Площадь пожара превысила 200 кв. м, во время ЧП частично обрушилась кровля.



В общей сложности в доме проживали четырнадцать человек. Из них спаслись лишь двое, сейчас они находятся в больнице. Один человек числится без вести пропавшим.



По данным ТАСС, под Томском погибли десять граждан Узбекистана. Со ссылкой на МЧС республики уточняется, что в ближайшее время начнется процедура оформления доставки тел на родину.



Автор: Злата Богатова

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