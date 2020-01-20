ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Карелии утонули трое рыбаков
В Карелии утонули трое рыбаков
В США начали снимать продолжение «Молчания ягнят»
В США начали снимать продолжение «Молчания ягнят»
Макгрегор в первом бою после поражения от Хабиба сокрушил Серроне за 40 секунд
Макгрегор в первом бою после поражения от Хабиба сокрушил Серроне за 40 секунд
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Томской области до 11 человек возросло число погибших при пожареВ Томской области до 11 человек возросло число погибших при пожаре
В Китае открыли 9 госпиталей для больных пневмонией нового типаВ Китае открыли 9 госпиталей для больных пневмонией нового типа
В Киеве заговорили о силовом возвращении ДонбассаВ Киеве заговорили о силовом возвращении Донбасса
В Испании 3 человека стали жертвами непогодыВ Испании 3 человека стали жертвами непогоды
В Карелии утонули трое рыбаковВ Карелии утонули трое рыбаков

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru
В лабиринте огнедышащей love. Глава 10В лабиринте огнедышащей love. Глава 10
В лабиринте огнедышащей love. Глава 9В лабиринте огнедышащей love. Глава 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Томской области до 11 человек возросло число погибших при пожаре


11:26
В Томской области до 11 человек возросло число погибших при пожареФото: 2day.kh.ua

До одиннадцати человек увеличилось количество жертв пожара в Томской области, передают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы региона.

Трагедия случилась минувшей ночью в поселке Причумлымский.

По предварительным данным, загорелось деревянное строение, расположенное на территории предприятия лесопиления. Объект был арендован ООО "Гринвуд" и не был предназначен для проживания людей.

Большинство погибших - уроженцы Средней Азии, информирует пресс-служба областной администрации. Среди жертв пожара - также одна гражданка РФ.

Сигнал о возгорании в одноэтажном деревянном строении поступил на пульт оперативных служб в 00:10 по московскому времени, пояснили представители местного Управления МЧС. Площадь пожара превысила 200 кв. м, во время ЧП частично обрушилась кровля.

В общей сложности в доме проживали четырнадцать человек. Из них спаслись лишь двое, сейчас они находятся в больнице. Один человек числится без вести пропавшим.

По данным ТАСС, под Томском погибли десять граждан Узбекистана. Со ссылкой на МЧС республики уточняется, что в ближайшее время начнется процедура оформления доставки тел на родину.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 182

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Под Вологдой забежавшая в школу бойцовская собака покусала младшеклассниковПод Вологдой забежавшая в школу бойцовская собака покусала младшеклассников
Макгрегор в первом бою после поражения от Хабиба сокрушил Серроне за 40 секундМакгрегор в первом бою после поражения от Хабиба сокрушил Серроне за 40 секунд
Мишустин назначил Егорова главой ФНСМишустин назначил Егорова главой ФНС
Украина потребовала от Лондона извинений за экстремистский трезубецУкраина потребовала от Лондона извинений за экстремистский трезубец
Принц Гарри признался, что потеря титула его расстроилаПринц Гарри признался, что потеря титула его расстроила

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 963


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru