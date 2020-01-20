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Гонконг вновь возглавил рейтинг городов с самым дорогим жильем
20.1.2020 21:23
Фото: exclusivetravelerclub.com
Десятый год подряд самым дорогим в мире признано жилье в Гонконге.
Второе место в рейтинге, который составили эксперты консалтинговой компании Demographia, занимает канадский Ванкувер.
Замыкает тройку лидеров австралийский Сидней.
Судя по опубликованному списку, в 9 из 10 городов с наименее доступным жильем сократилось отношение медианной стоимости жилья к медианному доходу жителей. Исключением является лишь канадский Торонто, разделивший шестое место с Оклендом - крупнейшим городом Новой Зеландии.
В комментарии отмечается, что в Гонконге доступность жилья уже достаточно давно представляет собой острую социальную проблему. По данным статистики, порядка одной пятой населения живут за чертой бедности, поэтому местное руководство уже задумалось о создании искусственных островов.
Исследование Demoraphia охватило более девяти десятков наиболее крупных городов в различных странах. Судя по рейтингу, десять городов с самым доступным жильем находятся на территории Соединенных Штатов.
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