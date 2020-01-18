|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Украина потребовала от Лондона извинений за экстремистский трезубец
19:27
Фото: ona.az
Власти Украины призвали британское руководство не воспринимать этот знак в качестве экстремистского символа.
Посольство Украины в Лондоне даже потребовало извинений от полиции Соединенного Королевства.
Дипломаты настаивают, чтобы трезубец, изображенный на украинском гербе, был исключен из числа экстремистских символов. Представители официального Киева также потребовали извинений от Лондона за включение знака в соответствующий список.
В тексте, который опубликовала дипмиссия Украины, указывается, что какие-либо объяснения в данном случае недопустимы.
Негодование дипломатов вызвал распространенный в прошлом году документ, включающий раздел о татуировках. В нем было приведено изображение трезубца на теле с пояснением, что речь идет об "украинском трезубце (националистическом)".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|