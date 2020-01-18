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Юлия Тимошенко сообщила о начале «ликвидации» Украины


11:24
Юлия Тимошенко сообщила о начале «ликвидации» УкраиныФото: smi2.net

Начался процесс ликвидации Украины, заявила глава оппозиционной партии "Батькивщина".

По мнению Юлии Тимошенко, о сложившейся ситуации должны знать все граждане страны, иначе будет упущено драгоценное время.

Политик выразила уверенность в том, что Украина уже довольно давно попала под внешнее "кураторство". В результате на сегодняшний день страну "все используют, как хотят". Как заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сложившуюся сейчас ситуацию можно считать началом процесса ликвидации Украины.

Своим мнением по этому вопросу Тимошенко поделилась в интервью телевизионному каналу ZIK. Позднее материал разместили на YouTube.

Политик подчеркнула, что все украинские граждане должны знать о том, что сейчас происходит с их государством. В противном случае будет упущено драгоценное время - страну уже будет не восстановить, заявила Тимошенко.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 271

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