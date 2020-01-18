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Ученые: Курение кальяна провоцирует образование тромбов


10:14
Ученые: Курение кальяна провоцирует образование тромбовФото: m24.ru

Курение кальяна существенно повышает свертываемость крови, что чревато образованием тромбов в сосудах, установили американские исследователи.

Отчет с выводами ученые опубликовали в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.

Американские ученые проводили опыты на мышах, чтобы выяснить, как на организм могут влиять никотинсодержащие аналоги обычных сигарет. По словам исследователей, в последнее время широко распространились кальяны, вейпы и электронные испарители никотина. Производители различного вида устройств утверждают, что такие способы курения безопасны для организма.

Исследований, которые бы могли подтвердить или опровергнуть заявления производителей никотиносодержащих аналогов пока проводилось мало. Поэтому в техасском университете в Эль-Пасо решили провести собственный эксперимент.

Как показал опыт, во время которого клетки с лабораторными мышами окуривали паром из кальяна популярных марок табачных смесей, у мышей в значительной степени возрос уровень свертываемости крови.

Ученые связали это с влиянием котинина — одного из продуктов разложения никотина, под действием которого "склеиваются" тромбоциты. Подобное увеличивает риски возникновения закупорки сосудов, а также развития инфарктов и инсультов, предостерегают американски исследователи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 218

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