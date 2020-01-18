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В Словакии при столкновении с лыжником погиб турист из Беларуси
07:12
Фото: profinews.com.ua
Трагедия случилась на горнолыжном курорте Ясна, передают белорусские СМИ со ссылкой на представителей Горной спасательной службы Словакии.
Белорусский турист погиб в результате столкновения с другим лыжником.
По словам спасателей, когда они прибыли на место происшествия, один из пострадавших находился в бессознательном состоянии. Мужчина уже не подавал каких-либо признаков жизни, однако были немедленно начаты мероприятия по сердечно-легочной реанимации.
Вызванные из ближайшего аэропорта медики продолжили оказывать помощь 28-летнему белорусу, но спасти лыжника не удалось. Спустя некоторое время врачам оставалось лишь констатировать гибель иностранца.
Отмечается, что столкнувшийся с гражданином 38-летний словак был доставлен в больницу. Специалисты диагностировали у второго участника столкновения повреждения головы и грудной клетки.
Полиция Словацкой Республики приступила к работе по выяснению всех обстоятельств трагического происшествия.
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