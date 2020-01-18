Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин: всем ветеранам к 75-летию Победы выплатят 75 тыс. рублей

18.1.2020 17:27

Фото: aif.ru



Размер единовременных выплат к 75-летию Великой Победы в этом году будет составлять по 75 тысяч рублей каждому ветерану и по 50 тысяч рублей труженикам тыла, заявил российский президент Владимир Путин.



Глава РФ говорил об этом в ходе встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений, сообщает сегодня ТАСС.



В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне всем ветеранам будет выплачено по 75 тысяч рублей, сказал президент РФ. По словам Владимира Путина, труженики тыла получат по 50 тысяч рублей.



Глава российского государства отметил, что ранее выплаты составляли 10 и 5 тысяч рублей соответственно. По мнению Путина, в этом году будет вполне "оправданно, и люди это поймут", если ветеранам и всем категориям, которые к ним приравниваются, будет оказана более значительная помощь.



При этом Путин выразил надежду на то, что в стране состоится целая серия разного рода мероприятий, предусматривающих поддержку ветеранов. По словам главы государства, это должно проводиться в рамках подготовки к торжествам по случаю юбилея Победы - как на федеральном, так и региональном уровнях.



Путин также заявил, что рассчитывает на российских волонтеров. Президент заявил о том, что в нашей стране сейчас активно действуют "молодые, интересные и очень талантливые" люди. Им удается изыскивать самые разнообразные "формы поддержки ветеранов", отметил российский лидер.



Автор: Злата Богатова

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