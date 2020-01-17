Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Варшава обвинила Москву в попытке переписать историю о войне

17.1.2020 20:31

Фото: news2world.net

МИД Польши



В МИД Польши подвергли критике публикацию в России документов об освобождении Варшавы, передает ТАСС.



Минобороны ранее обнародовало свидетельства того, как подразделения Армии Крайовой уничтожали украинцев и евреев, оставшихся в Варшаве.



Министерство иностранных дел Польши подвергло критике публикацию в России уникальных документов, которые были рассекречены военным ведомством к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов. Как заявил выступивший на брифинге замминистра Павел Яблоньский, в Москве якобы пытаются переписать историю. Говоря о новых документах, обнародованных в России, дипломат отметил, что приход советских солдат имел для Польши политические последствия.



Яблоньский отметил, что 17 января 1945 года Красная армия вошла в столицу Польши, которая была разрушена в результате Варшавского восстания. При этом дипломат выступил с утверждением, словно красноармейцы не поддерживали восставших.



Ранее Минобороны подготовило к публикации документы, в которых были сведения о том, как подразделения Армии Крайовой уничтожали евреев и украинцев, оставшихся в Варшаве. Советских офицеров, которым удалось выбраться из немецкого плена, насильно удерживали в качестве заложников.



Судя по рассекреченным материалам, связанным с Варшавским восстанием, командование Красной делало все для оказания поддержки поляков. Несмотря на ограниченные ресурсы и измотанность войск кровопролитными сражениями, была обеспечена поставка оружия, горючего и продовольствия. Кроме того, передавались необходимые разведданные и велись артиллерийские удары в целях содействия восстанию.



Автор: Злата Богатова

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