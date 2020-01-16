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Мишустин назначил Егорова главой ФНС


17:52
Мишустин назначил Егорова главой ФНСФото: rbsmi.ru

На пост нового руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) решением премьер-министра Михаила Мишустина назначен Даниил Егоров.

На сайте правительства уже размещено соответствующее распоряжение.

Ранее Даниил Егоров являлся заместителем главы ФНС Михаила Мишустина, который теперь занимает пост главы российского правительства.

В минувшую среду, 15 января, российское правительство ушло в отставку. Вскоре стало известно о внесении президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуры руководителя ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Глава российского государства выразил членам кабмина благодарность за проделанную работу, попросив исполнять обязанности до того, как будет сформирован новый состав правительства.

По словам Владимира Путина, он собирается ввести должность заместителя председателя Совбеза. Вероятно, этот пост займет Дмитрий Медведев. На новой работе он сосредоточится на решении вопросов, связанных с безопасностью и обороноспособностью России.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

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