|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путин: РФ исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
05:06
Фото: smi2.net
Российская Федерация исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая даже те, которые явно не являются правовыми.
Об этом накануне, 16 января, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава российского государства высказался на эту тему в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
По данным ТАСС, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас говорил о случаях, когда наднациональные органы, в частности, ЕСПЧ трактуют конвенции так, что появляются принципиально новые положения, тогда как Москва под ними не подписывалась.
В ответ Владимир Путин отметил, что довольно часто у кого-то появляется "соблазн поуправлять Россией со стороны". Подобное происходит уже давно, отметил президент, и он сам в прошлом это наблюдал.
По словам российского лидера, при этом наше государство исполняет все решения того же ЕСПЧ, включая "явно неправовые решения". Сложившуюся ситуацию Путин назвал неприемлемой.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|