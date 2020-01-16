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Путин: РФ исполняет даже неправовые решения ЕСПЧПутин: РФ исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
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Путин: РФ исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ


05:06
Путин: РФ исполняет даже неправовые решения ЕСПЧФото: smi2.net

Российская Федерация исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая даже те, которые явно не являются правовыми.

Об этом накануне, 16 января, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава российского государства высказался на эту тему в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

По данным ТАСС, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас говорил о случаях, когда наднациональные органы, в частности, ЕСПЧ трактуют конвенции так, что появляются принципиально новые положения, тогда как Москва под ними не подписывалась.

В ответ Владимир Путин отметил, что довольно часто у кого-то появляется "соблазн поуправлять Россией со стороны". Подобное происходит уже давно, отметил президент, и он сам в прошлом это наблюдал.

По словам российского лидера, при этом наше государство исполняет все решения того же ЕСПЧ, включая "явно неправовые решения". Сложившуюся ситуацию Путин назвал неприемлемой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 272

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