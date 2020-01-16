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В Пакистане до 100 человек возросло число жертв снегопадов и ливней
16.1.2020 06:39
Фото: podrobnosti.ua
До ста человек увеличилось количество погибших из-за непогоды в Пакистане.
Причиной смертельных случаев становились снегопады и сильные ливни, а также оползни и лавины, спровоцированные погодными условиями.
Ранее местные власти подтвердили сведения о 64 погибших после схода нескольких лавин в пакистанской части Кашмира.
Как информирует национальное агентств по борьбе с последствиями стихийных бедствий, из-за обрушившихся на регион сильных ливней и продолжающихся снегопадов погибли уже 100 человек, повреждены или разрушены свыше двухсот домов.
По причине метеорологической обстановки режим ЧП ранее уже был объявлен на территории семи округов провинции Белуджистан, где блокировано движение на большинстве дорог. Наиболее острая обстановка складывается в районах Азад Кашмира и Белуджистана, где сейчас активно продолжаются мероприятия по оказанию помощи пострадавшим в результате удара стихии.
Власти уже распределили среди местного населения более 2000 палаток и 1500 одеял. Жителей обеспечивают продуктами, теплой одеждой и лекарствами.
Согласно прогнозам синоптиков, затяжные ливни и снегопады сохранятся на протяжении еще нескольких суток.
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