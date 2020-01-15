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В Китае не менее 9 человек погибли при падении автобуса в яму
15.1.2020 09:44
Фото: piter.tv
В китайском городе Синин - административном центре провинции Цинхай на северо-западе страны не менее 9 человек погибли при падении автобуса в яму.
Как передает портал Sina, несколько пассажиров пропали без вести.
Живыми спасатели смогли извлечь из провала шестнадцать человек. Все они сейчас находятся в больнице. Состояние пострадавших врачи оценивают как стабильное.
Первоначально сообщалось о шести погибших, однако в ходе продолжающейся на месте ЧП поисково-спасательной операции сведения были уточнены.
В китайских СМИ со ссылкой на рассказы очевидцев появились некоторые подробности аварии. По словам невольных свидетелей инцидента, асфальт неожиданно просел под ехавшим рейсовым автобусом. В результате автобус стремительно погрузился в огромную дыру, появившуюся на проезжей части.
Трагедия случилась в минувший понедельник, 13 января, около 17:36 по местному времени (12:36 по Москве). Со ссылкой на источники в экстренных службах города уточняется, что провал на проезжей части образовался на улице Наньдацзе в районе Чэнчжун.
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