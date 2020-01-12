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В Иране британского посла задержали во время акции протеста
12.1.2020 20:55
Фото: free-news.su
По данным СМИ, Роберт Макэйр пытался руководить действиями толпы, находясь в магазине, который находится около университета.
В результате иранские правоохранительные органы на несколько часов задержали высокопоставленного британского дипломата.
Как сообщает информационное агентство Tasnim, вскоре после того, как иранское руководство признало причастность к крушению украинского лайнера, группа студентов начала акцию протеста в Тегеране.
Представители столичного Технологического университета им. Амира Кабира отреагировали на заявление ВС Ирана в связи с катастрофой. Появившийся там Роберт Макэйр пытался руководить действиями участников акции протеста из магазина, расположенного около вуза.
Стоит отметить, что антиправительственные митинги после признания иранскими ВС ответственности за крушение украинского лайнера прошли и в других городах Ирана.
Дипломат позже заявил о том, что не принимал участия в акции протеста. По словам Макэйра, он лишь возложил цветы в память о жертвах трагедии. Сразу после того, как молодежь начала скандировать антиправительственные лозунги, он удалился, подчеркнул представитель МИД королевства.
В Лондоне на инцидент отреагировали с возмущением. Задержание посла назвали грубым нарушением норм международного права.
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