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В Ираке убили оператора агентства Ruptly
11.1.2020 21:54
Фото: rtr-vesti.ru
В Ираке в результате нападения неизвестных погиб стрингер видеоагентства Ruptly, которое принадлежит телевизионному каналу RT.
Как сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, неизвестные убили Саафа Гали в городе Басра на юго-востоке Ирака.
По словам Симоньян, которая рассказала об обстоятельствах гибели Гали в своем телеграм-канале, в оператора стреляли вскоре после того, как он снимал протестную акцию. Материал готовился для местного СМИ, с которым сотрудничал Журналист.
В прошлом Гали активно снимал для видеоагентства Ruptly различные репортажи, связанные с обстановкой в регионе. Симоньян отметила, что канал RT окажет помощь семье погибшего журналиста.
Сааф Гали ранее также работал на иракском телевидении. В качестве стрингера он не раз готовил сюжеты для Ruptly, включая материалы об антиправительственных протестах. В общей сложности им было создано порядка тридцати репортажей.
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