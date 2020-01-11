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В Ираке убили оператора агентства Ruptly


11.1.2020 21:54
В Ираке убили оператора агентства RuptlyФото: rtr-vesti.ru

В Ираке в результате нападения неизвестных погиб стрингер видеоагентства Ruptly, которое принадлежит телевизионному каналу RT.

Как сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, неизвестные убили Саафа Гали в городе Басра на юго-востоке Ирака.

По словам Симоньян, которая рассказала об обстоятельствах гибели Гали в своем телеграм-канале, в оператора стреляли вскоре после того, как он снимал протестную акцию. Материал готовился для местного СМИ, с которым сотрудничал Журналист.

В прошлом Гали активно снимал для видеоагентства Ruptly различные репортажи, связанные с обстановкой в регионе. Симоньян отметила, что канал RT окажет помощь семье погибшего журналиста.

Сааф Гали ранее также работал на иракском телевидении. В качестве стрингера он не раз готовил сюжеты для Ruptly, включая материалы об антиправительственных протестах. В общей сложности им было создано порядка тридцати репортажей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 242

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