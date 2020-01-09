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Трюдо обвинил Тегеран в крушении украинского лайнера
9.1.2020 23:42
Фото: straitstimes.com
Власти Канады располагают сведениями о том, что пассажирский лайнер компании "Международные авиалинии Украины" был сбит вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Политик подчеркнул, что речь идет именно об иранской ракете, выпущенной с земли.
Как заявил Джастин Трюдо, в распоряжении канадских властей оказалась информация о том, что причиной крушения самолета под Тегераном может являться ракетный удар. По словам премьер-министра, сведения поступают из различных источников, как от канадских спецслужб, так и от союзников.
По словам канадского деятеля, полученные данные свидетельствуют о том, что по лайнеру нанесли удар. Трюдо уточнил, что речь идет о запуске иранской ракеты земля-воздух, и инцидент "вполне мог быть непреднамеренным".
Ранее в Тегеран направилась группа украинских военных экспертов. Совместно с иранскими специалистами они будут расшифровывать самописцы разбившегося самолета. По последним данным, "оба черных ящика" в результате катастрофы были повреждены. Однако пока остается неизвестным, можно ли извлечь из-них сведения, представляющие ценность для расследования трагического происшествия.
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