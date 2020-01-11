Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Мексике ребенок открыл стрельбу в школе, есть жертвы

11.1.2020 07:07

Фото: livejournal.com



На севере Мексики по меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы в образовательном учреждении, несколько сотрудников и учащихся пострадали.



По предварительным данным, к инциденту причастен ученик шестого класса.



Как сообщает радиостанция Noticias MVS, мальчик принес в школу огнестрельное оружие и открыл стрельбу по сверстникам и педагогам. ЧП случилось в школе имени Сервантеса города Торреон, который расположен в мексиканском штате Коауила на севере страны.



Со ссылкой на источники в местной полиции уточняется, что погибли как минимум два человека - учительница и одноклассник нападавшего. Позже были найдены останки ребенка, пришедшего в школу с оружием. В администрации школы пояснили, что шестиклассник ранее не вызывал никаких подозрений, он хорошо учился и не был конфликтным мальчиком. Правоохранительные органы приступили к работе, выясняя все обстоятельства трагедии.



В больницах сейчас оказывают помощь шести пострадавшим, состояние пациентов врачи оценивают как стабильное. Как заявил главврач медучреждения Гильермо Сильер, после ЧП к ним было доставлено пятеро детей. В интервью радиостанции Noticias MVS Сильер пояснил, что некоторых ребят предполагается выписать уже в ближайшие дни, как только врачи завершат обследование.



Ранее местные власти высказали предположения о том, что негативное влияние на мальчика мог оказать многопользовательский шутер. Как заявил губернатор штата Коауила Мигель Анхель Рикельме, на футболке школьника было указано название популярной у подростков видеоигры "Естественный отбор" (Natural Selection). В этом сетевом шутере пользователи от первого лица ведут борьбу с армией пришельцев.



Автор: Злата Богатова

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