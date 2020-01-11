|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Мексике ребенок открыл стрельбу в школе, есть жертвы
11.1.2020 07:07
Фото: livejournal.com
На севере Мексики по меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы в образовательном учреждении, несколько сотрудников и учащихся пострадали.
По предварительным данным, к инциденту причастен ученик шестого класса.
Как сообщает радиостанция Noticias MVS, мальчик принес в школу огнестрельное оружие и открыл стрельбу по сверстникам и педагогам. ЧП случилось в школе имени Сервантеса города Торреон, который расположен в мексиканском штате Коауила на севере страны.
Со ссылкой на источники в местной полиции уточняется, что погибли как минимум два человека - учительница и одноклассник нападавшего. Позже были найдены останки ребенка, пришедшего в школу с оружием. В администрации школы пояснили, что шестиклассник ранее не вызывал никаких подозрений, он хорошо учился и не был конфликтным мальчиком. Правоохранительные органы приступили к работе, выясняя все обстоятельства трагедии.
В больницах сейчас оказывают помощь шести пострадавшим, состояние пациентов врачи оценивают как стабильное. Как заявил главврач медучреждения Гильермо Сильер, после ЧП к ним было доставлено пятеро детей. В интервью радиостанции Noticias MVS Сильер пояснил, что некоторых ребят предполагается выписать уже в ближайшие дни, как только врачи завершат обследование.
Ранее местные власти высказали предположения о том, что негативное влияние на мальчика мог оказать многопользовательский шутер. Как заявил губернатор штата Коауила Мигель Анхель Рикельме, на футболке школьника было указано название популярной у подростков видеоигры "Естественный отбор" (Natural Selection). В этом сетевом шутере пользователи от первого лица ведут борьбу с армией пришельцев.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|