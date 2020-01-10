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В Аравийском море опасно сблизились корабли РФ и США


10.1.2020 22:01
В Аравийском море опасно сблизились корабли РФ и СШАФото: arms-expo.ru

Российский корабль совершал маневры в опасной близости от американского эсминца, сообщает телевизионный канал CNN.

Со ссылкой на заявление ВМС Соединенных Штатов уточняется, что инцидент в северной части Аравийского моря произошел накануне, 9 января.

По данным американской стороны, военное судно РФ осуществило "агрессивное приближение" к их эсминцу Farragut, который в тот момент проводил плановые действия. Цитируя официальное заявление, канал сообщает о том, что в ВМС США случившееся расценили как небезопасное и провокационное происшествие.

Позже в Минобороны, прокомментировав инцидент, изложили свою версию событий. В отечественном военном ведомстве, в частности, указали на действия экипажа американского судна. Российские моряки в сложившейся ситуации проявили профессионализм и успешно предприняли маневр, благодаря которому удалось избежать столкновения.

В российском оборонном министерстве подчеркнули, что американский эсминец, находившийся слева по курсу от шедшего вперед нашего военного корабля, нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море самым грубым образом - судно ВМС США совершило маневр на пересечение курса, указано в тексте официального комментария.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 282

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