Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Аравийском море опасно сблизились корабли РФ и США

10.1.2020 22:01

Фото: arms-expo.ru



Российский корабль совершал маневры в опасной близости от американского эсминца, сообщает телевизионный канал CNN.



Со ссылкой на заявление ВМС Соединенных Штатов уточняется, что инцидент в северной части Аравийского моря произошел накануне, 9 января.



По данным американской стороны, военное судно РФ осуществило "агрессивное приближение" к их эсминцу Farragut, который в тот момент проводил плановые действия. Цитируя официальное заявление, канал сообщает о том, что в ВМС США случившееся расценили как небезопасное и провокационное происшествие.



Позже в Минобороны, прокомментировав инцидент, изложили свою версию событий. В отечественном военном ведомстве, в частности, указали на действия экипажа американского судна. Российские моряки в сложившейся ситуации проявили профессионализм и успешно предприняли маневр, благодаря которому удалось избежать столкновения.



В российском оборонном министерстве подчеркнули, что американский эсминец, находившийся слева по курсу от шедшего вперед нашего военного корабля, нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море самым грубым образом - судно ВМС США совершило маневр на пересечение курса, указано в тексте официального комментария.



Автор: Злата Богатова

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