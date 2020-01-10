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В Мексике вновь проявляет активность вулкан Попокатепетль
10.1.2020 14:42
Фото: total.kz
Специалисты зафиксировали извержение самого активного вулкана на территории Мексики - Попокатепетля, сообщают латиноамериканские СМИ.
Со ссылкой на Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Cenapred сообщается, что пепловый столб поднялся на высоту около трех километров.
После взрыва, зафиксированного примерно в 06:33 по местному времени, вулканическое облако начало перемещаться в северо-восточном направлении. После случившегося в регионе был объявлен "желтый" уровень опасности. Это говорит о том, что пока нет необходимости срочной эвакуации местного населения или прекращении трудовой деятельности.
Вместе с тем, по мнению специалистов, в ближайшее время не стоит приближаться к кратеру вулкана ближе, чем на 12 км. За процессом извержения вулкана продолжают вести наблюдение при помощи видеокамер, установленных рядом с ним. Судя по полученным данным, вершина Попокатептля сейчас покрыта продуктами очередного извержения.
Название вулкана, являющегося одной из главных достопримечательностей и символом Мексики, с языка ацтеков можно перевести как "дымящийся холм". Осенью прошлого года специалисты фиксировали взрывы и выбросы газов на Попокатепетле.
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