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Госдеп: Ирак не хочет вывода войск США
9.1.2020 16:06
Фото: worldenergynews.gr
Власти Ирака настроены против выполнения резолюции парламента, подразумевающей вывод иностранного военного контингента.
С таким заявлением высокопоставленный представитель американского госдепартамента выступил в ходе недавнего брифинга, передают зарубежные СМИ.
По мнению представителя Госдепа Соединенных Штатов, "на сегодня ни один человек в правительстве Ирака" якобы не поддерживает вывод иностранных войск из страны. Поэтому остается неизвестным, кто же "будет заниматься выполнением" соответствующего решения парламента, предположил американский дипломат. Американский чиновник добавил, что принятая резолюция не имеет характер обязательного документа.
В прошлое воскресенье иракский парламент принял решение, связанное с выведением из страны американского воинского контингента и военнослужащих других стран, которые входили в коалицию. Ранее они были переброшены туда в целях борьбы с "Исламским государством" (ИГ, деятельность этой террористической группировки официально запрещена в РФ).
В соответствии с этим решением парламента от иракского правительства требовалось обеспечить осуществление одномоментного вывода всех иностранных войск, включая более пяти тысяч американских военных.
Решение парламента было принято после того, как американская сторона провела в Ираке ликвидацию командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани и замглавы Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.
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