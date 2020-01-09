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В Багдаде вновь подверглась обстрелу «Зеленая зона»
9.1.2020 02:24
Фото: rtr-vesti.ru
В особо охраняемой "Зеленой зоне" иракской столицы разорвались две самодельные ракеты, передает телевизионный канал Al-Mayadeen. По данным ряда других источников, речь может идти как минимум о трех снарядах, которые были выпущены по кварталам, где находятся правительственные учреждения.
Официального комментария со стороны властей Ирака по поводу случившегося пока не последовало.
"Зеленой зоной", в пределах которой действует особый режим охраны, называют кварталы в центре Багдада. На этой территории находятся правительственные объекты и дипломатические представительства других стран, включая посольство Соединенных Штатов.
В течение января "Зеленая зона" уже не раз подвергалась подобным нападениям. Инциденты фиксировались на фоне резкого обострения ситуации в регионе, а также осложнений в отношениях Тегерана и Вашингтона.
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